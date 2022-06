Meteo: la Francia si prepara a giornate di caldo intenso, punte di +40°C

MeteoWeb

Dopo la Spagna, anche la Francia si appresta a vivere giornate di caldo intenso, con temperature tra i +35°C e i +39°C, con punte di +40°C, a seconda delle zone. L’ondata di calore che colpirà il Paese d’Oltralpe fino al fine settimana è ormai già in atto, in modo insolito per la stagione. Secondo Météo-France, il servizio nazionale meteorologico francese, l’ondata di calore arriva dal Maghreb, passando per la Spagna: il quadrante sudoccidentale della Francia sarà il primo ad essere colpito, con estensione successiva in tutto il Paese, fino al fine settimana.

Nel quadrante Nord sono attese temperature tra i +30°C e i +35°C venerdì e sabato. Il premier Elisabeth Borne ha annunciato una riunione con i prefetti e le agenzie regionali di salute, per garantire che “tutti i dispositivi siano messi in atto“.