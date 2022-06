Meteo Lombardia: variabilità con possibili piogge in serata

MeteoWeb

“Periodo caratterizzato da variabilità dovuta al transito di impulsi perturbati di origine atlantica sulla regione: il primo tra la serata odierna e quella di martedì, il secondo, di traiettoria più incerta, tra la sera di mercoledì e giovedì. A seguire, le correnti in quota tendono a disporsi da nordovest, con la graduale rimonta di un’area di alta pressione con trasporto di aria non eccessivamente calda sul finire della settimana. Le temperature tendono a riportarsi su valori in linea con le medie del periodo“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più compatti sui rilievi ed i settori orientali della regione; schiarite ovunque in serata.

Precipitazioni: diffuse sul territorio nella notte, poi più circoscritte a rilievi e settori centro-orientali della regione, in esaurimento ovunque a sera; prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni di intensità tra debole e moderata, anche se non si escludono precipitazioni di locale forte intensità.

Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile calo. In pianura valori minimi compresi tra 16 e 20 °C, massimi tra 25 e 28 °C.

Zero termico: in calo fino a 3200-3600 metri nel pomeriggio.

Venti: deboli di direzione variabile; in montagna tendenti a rinforzare e a disporsi da settentrione dal pomeriggio. Raffiche fino a forti in occasione dei fenomeni temporaleschi.