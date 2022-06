Meteo Veneto: piogge alternate a fasi di schiarita

MeteoWeb

“Sulla regione si sussegue il transito dai quadranti occidentali di moderate saccature d’aria relativamente fresca, che portano alcune fasi nuvolose con delle piogge alternate a fasi di schiarita anche ampia; a fine periodo un promontorio anticiclonico si estenderà da sud-ovest, facendo più nettamente prevalere gli spazi di sereno con aumento dell’escursione termica diurna“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura, cielo da sereno a localmente poco nuvoloso; in montagna moderata variabilità con ampi spazi di sereno all’inizio e alcuni addensamenti nuvolosi in seguito, che si potranno associare a locali piovaschi o brevi rovesci, in qualche caso temporaleschi.

Domani discreta instabilità, con alcuni spazi di sereno alternati a parecchi addensamenti nuvolosi, specie sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) per piogge che si verificheranno in vari momenti ed entro fine giornata avranno interessato gran parte delle zone anche a più riprese con piovaschi, rovesci e temporali; in particolare dalle ore centrali non si escludono locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, significative raffiche).

Temperature: Minime in contenuto calo, salvo locali leggere controtendenze sulle zone montane e pedemontane nord-orientali; massime senza notevoli variazioni sulla costa e in diminuzione altrove, anche sensibile in montagna.

Venti: In quota inizialmente deboli o al più moderati sud-occidentali, poi moderati o a tratti localmente tesi dai quadranti settentrionali; altrove deboli con direzione variabile, salvo sulla costa qualche occasionale fase diurna di moderato rinforzo dai quadranti orientali.

Mare: In genere quasi calmo, ma con tendenza a divenire poco mosso al largo verso sera.

Mercoledì 8 variabilità, con spazi di sereno più significativi nelle prime ore e addensamenti nuvolosi sparsi in seguito, specie alla sera.

Precipitazioni: In aumento più che altro di sera, su zone montane e pianura interna da bassa (5-25%) a medio-alta (50-75%), altrove da nulla o molto bassa (0-5%) a medio-bassa (25-50%); si tratterà di fenomeni sparsi a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Minime un po’ in calo; le massime subiranno in montagna un contenuto aumento, sulla costa una diminuzione perlopiù lieve, sull’entroterra pianeggiante contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota deboli dai quadranti occidentali, salvo temporanei moderati rinforzi dai quadranti settentrionali nelle ore notturne; altrove prevalentemente deboli con direzione variabile, salvo in qualche momento locali moderati rinforzi per brezze.

Mare: In genere da poco mosso a quasi calmo, al più inizialmente mosso al largo.

Giovedì 9 fino a metà giornata molte nubi con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, poi schiarite via via più significative; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime diminuiranno specie a nord-est.

Venerdì 10 cielo perlopiù poco nuvoloso; temperature minime un po’ in calo e massime in aumento, anche sensibile ad est.