Il CDC USA: “vaccini mRNA possono provocare miocardite, rischio più alto per chi ha fatto Moderna”

Il vaccino anti Covid-19 “Spikevax” prodotto da Moderna provoca un rischio di miocarditi superiore rispetto all’omologo “Comirnaty” di Pfizer-BioNTech: lo ha appena riferito il Centers for Disease Control and Prevention americano. L’agenzia federale USA, che è il più importante organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti d’America, parte del Dipartimento della salute e dei servizi umani, ha spiegato che rispetto a miocarditi e pericarditi, infiammazioni cardiache correlate alle vaccinazioni anti Covid con prodotti a mRNA, “le avvertenze sui rischi non erano coerenti in tutti i sistemi di monitoraggio“.

Seguiranno aggiornamenti.