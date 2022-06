Il museo d’arte sotterraneo protegge le opere dai disastri naturali

MeteoWeb

Se si resta fermi, da soli, all’interno della galleria del Bundanon Art Museum è possibile sperimentare un silenzio speciale, quasi surreale. Non c’è suono di clacson o gocce di pioggia sui tetti, nemmeno ‘rumori bianchi’. Questo perché si tratta di un edificio incastonato nel fianco di una collina e perfettamente insonorizzato da grandi zolle di terra. La galleria ospita alcune delle opere d’arte più preziose della nazione, prodotte da Arthur Boyd tra la metà e l’ultima parte del XX secolo, quando visse e dipinse nella sua fattoria di arenaria a due piani e nel vicino studio.

Nel 1993 Boyd e sua moglie, Yvonne, hanno donato al pubblico la proprietà di 1000 ettari e le opere d’arte, spinti dall’idea di creare un’istituzione culturale per il divertimento artistico e l’apprendimento nella regione di Shoalhaven nel New South Wales. Prima dell’apertura della galleria all’inizio del 2022, le opere di Boyd erano conservate nei magazzini di Sydney dopo essere state rimosse frettolosamente dalla fattoria e dallo studio mentre gli incendi boschivi dell’estate nera del 2019-20 divampavano verso la proprietà. Gli incendi che hanno devastato così tanto la costa meridionale del NSW in quella stagione si sono avvicinati spaventosamente al consumo dei dipinti di Boyd e, con una sola strada dentro e fuori dalla proprietà ricca di boschi, è stata avviata un’azione per garantire che le opere d’arte potessero essere restituite ma non essere mai a rischio di nuovo dal fuoco.

Il team dell’architetto Kerstin Thompson ha creato una fusione di paesaggio e arte. “Il design è guidato dall’imperativo principale di Bundanon, come stabilito dalla famiglia Boyd, di promuovere l’apprezzamento e la comprensione del paesaggio e dell’arte“, afferma Kerstin. “Abbiamo posto l’ecologia del sito al centro del progetto, con la nuova serie di edifici e paesaggi che rispondono a Bundanon sia come soggetto che come sito del lavoro di Arthur Boyd, cercando di aumentare l’apprezzamento del visitatore per i luoghi, i suoni, le trame e l’ambiente lavorazioni del paesaggio”.

La suite di edifici a cui fa riferimento Kerstin include The Bridge. Con una lunghezza di 160 m, si estende su un canalone naturale in pendio collinare, “traendo ispirazione dai ponti alluvionali a traliccio dell’Australia rurale”, spiega Kerstin. Progettato come alloggio per un massimo di 64 ospiti e con un centro di apprendimento creativo e spazi per il tempo libero, offre ampie viste sul fiume Shoalhaven. Sia The Bridge che la galleria sono progettati per adattarsi alle condizioni climatiche attuali e future, inclusi incendi e inondazioni: in una giornata piovosa è facile vederla in azione, l’acqua piovana che scorre lungo il canalone sotto le gambe allungate del The Bridge e verso il fiume.

In preparazione alla costruzione del museo d’arte (la galleria e il suo Collection Store), circa 4500 m³ di materiale tagliato (terra e roccia) sono stati rimossi dal pendio della collina e poi reintegrati una volta completata la struttura. La sua natura sotterranea e un sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC), offre una temperatura e un’umidità stabili per lo spazio. Ventisette pozzi geotermici profondi 100 m (situati sotto The Bridge) alimentano questo sistema.

Inoltre, il tetto in cemento del museo d’arte è avvolto da piantagioni autoctone, sotto le quali si trovano 300–500 mm di terreno, una cella di drenaggio, isolamento e membrana impermeabile. C’è anche un vuoto d’aria dietro l’edificio che separa la parete di fondo dal terreno umido. Per migliorare la resistenza agli incendi boschivi, l’unica parete a vista (l’ingresso anteriore) è forgiata in cemento pieno e scandita da finestre con doppi vetri con telaio in acciaio con strati costituiti da vetro resistente agli incendi boschivi e vetro termico ad alte prestazioni. La pelle esterna del museo è costituita da pareti di cemento solido spesse 250 mm; all’interno, c’è una parete coibentata con struttura in legno di 260 mm di spessore con supporto in compensato e rivestimento in cartongesso per appendere l’art.

Secondo Beatrice Spence di Bundanon, il completamento del museo all’avanguardia assicura il futuro della collezione di Boyd: circa 1448 opere di Arthur Boyd, insieme a opere di contemporanei come Sidney Nolan, John Perceval, Joy Hester e Charles Blackman – e un archivio di libri, sceneggiature e composizioni create da artisti durante la residenza a Bundanon prima della riqualificazione.

Il museo è anche la realizzazione finale della visione di Boyd per la sua amata proprietà: essere un centro per le arti creative e l’istruzione, per la ricerca scientifica e un luogo per esplorare il paesaggio e impegnarsi con la storia e la cultura delle Prime Nazioni.

In effetti, la galleria sotterranea e Collection Store, e The Bridge, sono come ampie e belle pennellate in un capolavoro di Boyd: uno spazio condiviso e sublimemente bello per artisti, scrittori, musicisti, ballerini, artisti, studiosi, studenti, anime creative e amanti della natura nello Shoalhaven.