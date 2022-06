Ondata di caldo senza precedenti in Francia: +42,9°C a Biarritz e +39,2°C a Tarbes, battuti record assoluti

MeteoWeb

L’estate non è ancora ufficialmente iniziata, ma la Francia ha affrontato un’intensa ondata di caldo di una precocità senza precedenti. Nuovi record sono stati stabiliti ieri in molte città dell’ovest del Paese d’Oltralpe.

Mai una temperatura così alta è stata misurata a Biarritz (Pirenei atlantici). Ieri, il picco della settimana rovente, la colonnina di mercurio ha segnato +42,9°C nella città nel Sud/Ovest della Francia: un record assoluto, che supera quello del 2003 (+40,6°C). Anche Tarbes (Alti Pirenei) ha registrato un record di caldo assoluto con +39,2°C, battendo così la sua precedente temperatura massima di agosto 2003, così come Rochefort Saint-Aignan (Charente-Maritime) e i suoi +40,6°C.

“Più di 150 città hanno battuto record mensili” e alcune i “record di tutti i tempi“, ha dichiarato a BFMTV il meteorologo Patrick Marlière.

Tra i record mensili raggiunti sabato, Météo France ne elenca 16. A Cazaux (Gironde), in particolare, dove sono stati misurati +41,9°C, a Bordeaux, nello stesso dipartimento di sud-ovest, +40,5°C. Sono stati registrati circa +40,3°C a Dax (Landes), +39,4°C a Pau (Pirenei atlantici), +38,7°C a Bergerac (Dordogna) e +39,3°C ad Agen (Lot-et-Garonne).

🌡️#VaguedeChaleur ⬇️ Valeurs #records, ce #samedi 18/06⬇️ – Records absolus :

🔴42.9°C à Biarritz – Station ouverte en 1953. 40.6°C le 04/08/2003

🔴40.6°C à Rochefort Saint-Aignan (17)

40.1°C le 04/08/2003

🔴39.2°C à Tarbes (65)

39°C le 13/08/2003 — Météo-France (@meteofrance) June 18, 2022

Più a nord e al centro sono stati battuti anche i record del mese di giugno: +37,9°C a Rennes, nell’Ille-et-Vilaine, +40,1°C a Niort, a Deux-Sèvres, +39°C a Blois (Loir -et-Cher) così come a Poitiers (Loir-et-Cher) e +37,9°C a Orléans (Loiret).

– Records mensuels :

🔻41.9°C à Cazaux (33, 40.2°C le 30/06/2015)

🔻40.5°C à Bordeaux (33, 39.2°C le 26/06/2011)

🔻40.3°C à Dax (40, 39.1°C le 21/06/2003)

🔻40.1°C à Angers (39.3°C le 29/06/2019)

🔻39.4°C à Pau (64, 38.1°C le 29/06/1950)

🔻39.3°C à Agen (47, 38.8°C le 29/06/1950) — Météo-France (@meteofrance) June 18, 2022

“In Aquitania, Poitou-Charentes, Centro-Val de Loire, Borgogna occidentale e Île-de-France è generalmente compresa tra +37°C e +41°C. Picchi vicini a +42°/+43°C sono misurati localmente nell’Aquitania meridionale. I record di temperatura assoluta sono stati battuti,” ha osservato Météo France.

Nel frattempo, è stata revocata l’allerta rossa per l’ondata di caldo nel Sud/Ovest: 50 dipartimenti del centro e del Nord/Est sono ancora in allerta arancione, mentre 32 sono in allerta gialla, soprattutto per temporali, pioggia, inondazioni o forti venti. “Un’ondata di caldo precoce e intensa è in corso su vasta parte dell’area orientale del Paese,” riporta Météo-France, il servizio nazionale meteorologico francese, nel bollettino quotidiano, che prevede anche un “forte peggioramento meteo per la serata di oggi dalla Nuova Aquitania all’Ile-de-France“.