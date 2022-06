Storica ondata di caldo in Giappone: centinaia di record battuti

MeteoWeb

Un’ondata di caldo senza precedenti ha messo a dura prova i residenti e la rete elettrica in Giappone nell’ultima settimana. Dal 23 al 28 giugno, sono stati battuti 263 record di temperatura in tutto il Paese, inclusi alcuni record storici.

Martedì 28 giugno, le città di Toyota, Katsunuma e Tajimi hanno stabilito nuove temperature massime per giugno con valori di +38-39°C. Il Paese ha continuato a soffocare nel caldo mercoledì 29 giugno con il 15% della nazione che ha vissuto il giorno di giugno più caldo mai registrato.

Oggi è il quinto giorno consecutivo in cui Tokyo ha registrato massime superiori a +35°C, una novità per il mese di giugno. Secondo Reuters, oltre 70 persone sono state portate negli ospedali cittadini per essere curate per malattie legate al caldo. In totale, a 37 milioni di persone a Tokyo e nei sobborghi circostanti è stato chiesto di razionare l’elettricità e l’aria condizionata durante l’ondata di caldo.

Anche durante le prime fasi dell’ondata di caldo, sono stati infranti i record. Sabato 25 giugno, la città di Isesaki ha stabilito un nuovo record nazionale per giugno, registrando +40,2°C (il record precedente era di +39,8°C, stabilito il 24 giugno 2011).

Una forte area di alta pressione è responsabile dell’ondata di caldo in corso. Gli esperti indicano che anche una breve stagione delle piogge è un fattore che contribuisce al caldo eccezionale di inizio stagione. Tokyo, infatti, ha registrato la sua stagione delle piogge più breve da quando sono iniziate le registrazioni nel 1951. La stagione delle piogge è stata ufficialmente dichiarata conclusa il 27 giugno, tre settimane prima rispetto alla media.

L’ondata di caldo dovrebbe durare almeno fino a venerdì 1 luglio. Si prevede poi che un clima più fresco e piovoso si diffonderà in tutto il paese durante la prossima settimana, ponendo ufficialmente fine al caldo intenso.