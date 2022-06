Il Panda e quel sesto dito per afferrare il bambù vecchio di seimila anni

MeteoWeb

La prima prova fossile di un sesto dito, una sorta di pollice opponibile, utilizzato dai panda giganti e dai loro antenati per afferrare il bambù è stata presentata in uno studio pubblicato su Scientific Reports. I risultati indicano che la dieta del panda tutta dedicata al bambù potrebbe aver avuto origine almeno sei milioni di anni fa. Oltre a cinque dita sulle mani, i moderni panda giganti, nome scientifico Ailuropoda melanoleuca, hanno un osso del polso allargato con una struttura simile a un pollice che usano per manipolare il bambù. Ricerche precedenti hanno documentato prove della struttura simile a un pollice solo da 100 a 150 mila anni fa.

Xiaoming Wang e colleghi hanno esaminato l’osso del polso di un individuo del genere ancestrale del panda Ailurarctos che è stato scoperto a Shuitangba, un sito vicino alla città di Zhaotong nella provincia dello Yunnan, in Cina, e risale al tardo Miocene (da circa sei a sette milioni di anni fa). Hanno confrontato la forma e le dimensioni di questo osso con i dati precedentemente pubblicati sulle ossa del polso dei moderni panda giganti e Indarctos arctoides, un antico orso vissuto nove milioni di anni fa e che potrebbe condividere lo stesso antenato comune dei panda giganti.

I ricercatori hanno scoperto che la struttura a forma di pollice del moderno panda gigante ha la stessa forma distintiva dell’osso del polso di Ailurarctos ma non di I. arctoides, che era più grande, più largo e più uncinato. Ciò indica che, sebbene il sesto dito simile a un pollice non fosse presente in I. arctoides o nell’antenato comune che condivide con i panda, è presente all’interno del lignaggio dei panda – e utilizzato per afferrare il bambù – da almeno sei milioni di anni.

Sebbene la sesta cifra fosse presente sia nei moderni panda giganti che in Ailurarctos, i ricercatori hanno osservato differenze nelle sue dimensioni e forma. Il dito del moderno panda gigante è significativamente più corto di quello di Ailurarctos in relazione alle sue dimensioni corporee e ha un gancio all’estremità e una superficie esterna appiattita, mentre quello di Ailurarctos no. Secondo gli autori, dunque, il gancio poteva forse aiutare i panda moderni ad afferrare meglio il bambù, mentre la lunghezza più corta e la superficie esterna appiattita possono aiutare con la distribuzione del peso quando si cammina. Questi vincoli di carico potrebbero essere il motivo principale per cui la struttura simile a un pollice del panda gigante non si è mai evoluta in una cifra intera, aggiungono i ricercatori.