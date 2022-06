Previsioni Meteo: oggi forti temporali e caldo torrido, possibili grandinate e punte di +42°C

MeteoWeb

Dinamismo atmosferico sul Mediterraneo centrale con diverse azioni tutte concentrate verso l’Italia. Da un lato vi è quella predominante legata al fronte sub-tropicale stabilizzante e che, oramai, imperversa sulle aree centro-meridionali del nostro bacino da parecchi giorni, con onda calda nord-africana anomala e temperatura infuocate; dall’altro, continuano a farsi sentire le infiltrazioni di aria umida provenienti dai settori sud-occidentali del Mediterraneo e spinte verso diverse regioni italiane da un cavo instabile ancora in azione in prossimità della Penisola Iberica. Quest’ultima azione sarà senz’altro più diretta verso le regioni settentrionali, nel corso della giornata, e di più verso quelle alpine, prealpine e anche su alcune alte pianure del Nord, tuttavia infiltrazione di umidità alle medie quote riescono a penetrare anche i settori centrali e persino qualcuno meridionale, anche qui localmente con qualche addensamento e deboli, occasionali fenomeni sparsi.

Più nel dettaglio, in questa mattinata ci sono più nubi sulla Sardegna e al Centro, tra​ Lazio, Abruzzo, Molise, Nord Puglia, con locali rovesci sparsi, anche qualche temporale sull’isola, fenomeni davvero occasionali e deboli tra Lazio Abruzzo e Gargano. Nubi più compatte e via via in intensificazione sul Nord Piemonte e sulla Valle d’Aosta, qui con rovesci e temporali progressivamente più intensi dalle ore centrali; nubi irregolari diffuse sui settori alpini e prealpini centro-orientali, anche sulla Liguria e sul Nord Appennino, tuttavia qui con fenomeni ancora assenti o qualcuno isolato. Per le prossime ore pomeridiane è atteso un passaggio temporalesco significativo fra il Piemonte occidentale e centro settentrionale, il Centro Nord della Lombardia e poi verso il Trentino, localmente verso l’alto Veneto e il Friuli, associato a rovesci e temporali in diversi casi anche forti, soprattutto tra Alto Piemonte, alta Lombardia e verso il Trentino.

Possibili fenomeni grandinigeni e associati anche a qualche dissesto tra l’area Verbano, Ticino e settori laghi Lombardi, anche sul Milanese o altre aree pianeggianti lombarde medio-alte, con rischio di allagamenti lampo e colpi di vento intensi. Addensamenti anche sul resto del Nord, localmente al Centro e Sardegna, ma con fenomeni locali e mediamente più deboli; tempo migliore sul resto del paese. Da rilevare ancora il gran caldo sempre più concentrato al Centro Sud, ma caldo di un certo spessore ancora anche verso le pianure centro-orientali del Nord con punte più diffuse verso i +34/+35°C, ma speso fino a +37/+38°C al Sud e ancora valori estremi sui +39/+40°C tra Puglia, Lucania e Cosentino interno, fino a +42°C in Sicilia. Da rilevare, infine, una ventilazione moderata o anche forte mediamente sud occidentale o meridionale sul medio Alto Tirreno, sull’alto Adriatico e diffusamente sull’Appennino, specie centro-settentrionale; venti moderati con rinforzi da Nordest sul mare di Sardegna meridionale e sul Canale di Sardegna occidentale, da Sudovest sullo Ionio nordoccidentale, verso le coste calabresi.