Previsioni Meteo: l’alta pressione nordafricana fa impennare le temperature, punte di +39/40°C

L’alta pressione nordafricana è in continua crescita verso il Mediterraneo centrale e sull’Italia. I valori geo-potenziali alle quote medie della Troposfera si sono portati diffusamente sopra i 575/580 dam un po’ su tutta la penisola, fino a 584 dam sulle regioni centro-meridionali e persino 588 decametri geo-potenziali sulla Sardegna. Dunque, anticiclone progressivamente più strutturato e di tipo estivo, in particolare sulle regioni centro-meridionali. Sulle aree del Nord, agisce la parte più settentrionale del promontorio anticiclonico, in interferenza ancora con deboli infiltrazioni umide occidentali. Sui settori più settentrionale, infatti, c’è qualche disturbo in più sin dalle prime ore mattutine e magari anche nelle ore pomeridiane continueranno locali disturbi.

Più nello specifico, la mattinata sta vedendo più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Liguria, sui settori alpini e prealpini piemontesi, su Alpi e Prealpi centro-orientali in genere, localmente anche sulle aree pianeggianti dal Nord, soprattutto centro-orientali ed estreme occidentali, ma si tratta in genere di nubi irregolari, innocue, più spesse e con maggiore copertura sulla Toscana, localmente su Sud e alto Veneto, ma senza altre conseguenze degne di nota. Ampio soleggiamento sul resto dell’Italia, salvo qualche velatura sparsa.

Nelle ore pomeridiane, continueranno un po’ più di nubi irregolari sulle regioni del Nord, soprattutto ancora sulla Liguria e sui settori alpini e prealpini, qui anche con addensamenti e qualche rovescio o temporale sparso, più probabili sulle aree alpine centro-orientali. Non cambierà la situazione sul resto dell’Italia con sole prevalente o magari soltanto un po’ di nubi alte sparse qua e là. Per le ore serali sempre bel tempo prevalente, salvo ancora un po’ di nubi irregolari al Nord e qualche addensamento con ultimi brevi rovesci localizzati sui settori alpini. Da rilevare il quadro termico in ulteriore aumento su tutta l’Italia, ma con temperature particolarmente calde al Centro Sud dove le massime in pianura potranno toccare diffusamente i +32/+33 /+35°, soprattutto al Sud, anche con valori estremi verso i +36/+37°C sul Sud peninsulare e sulle aree interne sarde, fino addirittura +39/40°C sulle aree interne siciliane. Infine i venti, attesi moderati con rinforzi meridionali o occidentali, soprattutto sulla Liguria, sull’alta Toscana, moderati con rinforzi da Nordovest sulla Puglia, sul basso Adriatico, sulla Calabria e sulla Sicilia; venti moderati con locali rinforzi orientali sui Canali delle isole maggiori con mari mossi o molto mossi e mosso o molto mosso anche il basso Adriatico. Venti deboli o moderati altrove con mari poco mossi o mossi.