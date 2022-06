Previsioni Meteo: oggi caldo nord-africano asfissiante, punte di +43/+44°C

MeteoWeb

Si sta attuando in queste ore la massima espansione del fronte caldo subtropicale verso il Mediterraneo centrale. Come abbiamo in precedenza rilevato, l’onda calda nord-africana si esaspererà in questo avvio di settimana a causa di un affondo più tagliente di un cavo instabile nord-atlantico verso la Penisola Iberica e fino al Nord del Marocco. Questa azione andrà a “sollecitare” ancora di più un movimento di masse d’aria calda dall’entroterra algerino-tunisino proprio verso l’Italia, comportando temperature davvero roventi un po’ su tutto il paese- ma di più sui settori centro-meridionali. Solo lungo il margine settentrionale e occidentale dell’anticiclone nord-africano riusciranno a infiltrarsi deboli correnti umide provenienti proprio dai settori iberici e maggiormente diretti in parte verso la Sardegna e in parte verso i settori estremi nordoccidentali dove sarà possibile una maggiore locale instabilità.

Più nel dettaglio, mattinata all’insegna del sole splendente sulla gran parte dei settori, salvo più nubi sulla Sardegna, qui anche con qualche occasionale, breve scroscio di pioggia sui settori occidentali e settentrionali. Nubi irregolari anche su Ovest Alpi, ma con tempo ancora asciutto. Solo un po’ di nubi sparse e innocue verso la Toscana. Nel corso della giornata, continueranno nubi irregolari sulla Sardegna, ma solo con qualche fenomeno debole e localizzato; un po’ di nubi irregolari ancora sui settori centro-settentrionali tirrenici, mentre una maggiore nuvolosità interesserà le Alpi occidentali, soprattutto tra Ovest e Nord Piemonte, Valle d’Aosta, localmente fino all’alta Lombardia, su questi settori anche con temporali irregolari, possibili ancora in serata. Da evidenziare il gran caldo, torrido, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, dove la colonnina di mercurio si spingerà diffusamente verso i +38/+39 +40°C sulle aree peninsulari, anche +41°C o oltre sulla Puglia e verso i settori ionici, fino a +43/+44°C sulle Isole maggiori. Infine, un rilievo in riferimento alla ventilazione, attesa sostenuta dai quadranti meridionali sui Canali delle isole maggiori, sul Medio-Alto Tirreno, anche sul medio-basso Tirreno largo, sul medio-alto Adriatico e temporaneamente su Toscana e Nord Appennino.