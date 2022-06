Previsioni Meteo: nel fine settimana torna l’alta pressione

MeteoWeb

Per il prossimo fine settimana, il vortice nord-atlantico responsabile del maltempo anche localmente intenso nei giorni precedenti, sarà evoluto​ verso la Grecia e il Sudest Europa e al suo seguito la pressione aumenterà celermente sul Mediterraneo centrale e sull’Italia portando condizioni di prevalente stabilità. Tuttavia, una maggiore concentrazione dei massimi anticicloni ancora ad verso i settori occidentali europei potrebbe consentire, lungo il bordo orientale nell’alta pressione, ancora infiltrazione di correnti relativamente fresche settentrionali in grado di mantenere il campo termico ancora abbastanza fresco e con valori localmente sotto la media.

In particolare, saranno le regioni del medio basso Adriatico e meridionali, soprattutto quelle appenniniche relative​, a risentire di più di una circolazione ancora mediamente settentrionale con le temperature che si manterranno fresche, nella norma stagionale o localmente anche tra 1 e 3° sotto le medie tipiche del periodo. Le temperature, invece, aumenteranno al Nord. Per la giornata di sabato, potranno indugiare ancora un po’ di addensamenti, soprattutto sui rilievi tra Lucania e Calabria, ma senza altre conseguenze, mentre sul resto del paese prevarranno sole e bel tempo. Da evidenziare probabilmente solo una ventilazione sostenuta settentrionale che potrà interessare costantemente, nel fine settimana, soprattutto i settori e i bacini centro-meridionali. I venti soffieranno anche forti sul medio-basso Adriatico in mare, sulle coste pugliesi, sullo Ionio e sui Mari e sui Canali delle isole maggiori, con mari molto mossi o localmente agitati. Venti sostenuti anche sulle aree peninsulari, soprattutto appenniniche. Maggiori dettagli sull’evoluzione del tempo nel prossimo fine settimana nei nostri quotidiani aggiornamenti.