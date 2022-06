Previsioni Meteo: oggi ancora temporali al Nord/Est, l’alta pressione domina sul resto del Paese

MeteoWeb

Va ulteriormente circoscrivendosi l’azione del ramo instabile atlantico che è transitato ieri sulle regioni del Nord, portando temporali più diffusi e localmente anche violenti e che continua ad agire con una coda, in queste ore e nelle prossime pomeridiane, su alcuni settori di Nordest. Nel contempo, l’alta pressione continua a dominare sul resto del paese, tuttavia le infiltrazioni più fresche occidentali, in seguito al transito del cavo instabile, ti stanno facendo sentire anche verso le regioni centrali, con un lieve calo generalizzato delle temperature al Centro Nord.

Andando nel dettaglio del tempo previsto per le prossime ore, sono da annoverare certamente più nubi con temporali tra il Trentino Alto Adige, i settori interni e settentrionali del Veneto e il Friuli. Temporali che sono stati presenti già per tutta la mattinata su queste aree e che continueranno a esserlo per gran parte di oggi, spesso anche forti con accumuli significativi sul Bellunese interno e centro-settentrionale, fino a 120/150 mm entro sera e, naturalmente, con rischio grandinate e possibili altri dissesti. Tempo buono sul resto del Nord, salvo un po’ di nubi irregolari al Nordest e sul Nord Appennino, Romagna; bel tempo e sole prevalente al Centro. Rispetto ai giorni trascorsi va evidenziato anche un certo calo delle temperature al Centro Nord e Sardegna, dove i valori sono certamente più respirabili nella giornata odierna, fino anche alla Campania. Pochi cambiamenti termici sul resto del Sud e sulla Sicilia con temperature sempre molto calde e valori diffusi ancora verso i +38 +39/+40°C o possibili ancora punte di +41/+42°C sulla Sicilia.