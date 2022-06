Meteo Piemonte: domani moderata instabilità, anche in pianura

MeteoWeb

Il Piemonte si trova al confine tra un promontorio di matrice africana presente sul Mediterraneo occidentale e una vasta saccatura di origine atlantica posizionata tra la Penisola Iberica e la Francia. Oggi la situazione rimarrà stabile ad eccezione di deboli rovesci isolati sui rilievi alpini: è quanto si legge nel consueto bollettino meteo a cura di Arpa regionale. Da domani il graduale avvicinamento della zona di bassa pressione a verso le Alpi occidentali determinerà un cedimento del bordo occidentale del campo di alta pressione ed un aumento dei flussi meridionali, con modesta instabilità non soltanto sulla fascia montana e pedemontana alpina ma anche sulle pianure, soprattutto nella giornata di lunedì. Martedì un rapido passaggio di aria fredda in quota, legato al transito della depressione sul Nord Ovest italiano, causerà fenomeni più intensi e diffusi, in esaurimento in serata.