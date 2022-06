Previsioni Meteo: avvio di settimana all’insegna di sole e caldo, temperature in aumento fino a +37/+38°C

MeteoWeb

Va ulteriormente rinforzandosi l’alta pressione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Negli ultimi giorni è stato ancora relativamente influente un debole flusso settentrionale in scorrimento lungo il bordo orientale dell’alta pressione e maggiormente diretto verso le regioni del medio basso Adriatico e meridionali. Non che vi sia stata particolare incidenza sullo stato del tempo su questi settori, tuttavia la temperatura si è mantenuta leggermente meno calda rispetto al resto del paese e vi è stata anche una ventilazione settentrionale abbastanza sostenuta. Il flusso in questione, però, è oramai evoluto verso il Sudest Europa, grazie al progredire dell’anticiclone da Ovest e, di conseguenza, sia il campo termico che quello pressorio stanno aumentando anche su questi comparti italiani.

Dunque, condizioni generali di tempo caldo e in prevalenza soleggiato. Al più, nelle ore pomeridiane prossime, saranno possibili locali temporali convettivi ma circoscritti solo a qualche settore alpino. Più in dettaglio, la mattinata evolverà all’insegna del sole dominante pressoché ovunque o solo con un po’ di nubi irregolari, specie sui settori alpini centro-occidentali, localmente sull’Alto Adige, sulla Liguria centrale e occasionali sulla Sila, in Calabria. Nelle ore pomeridiane, continuerà il bel tempo soleggiato pressoché ovunque, salvo addensamenti e locali temporali tra Alto Adige, Alto Veneto e Nord Friuli; bel tempo e sereno su tutto il territorio in serata. Le temperature per oggi sono attese stazionarie o in locale aumento, soprattutto sui settori adriatici, su quelli centro-meridionali appenninici e al Sud, con valori massimi mediamente compresi tra +28 e +34°C sulle aree pianeggianti, punte ricorrenti fino a +35/+36°C e valori estremi di +37°C su Emilia-Romagna e sulla Puglia, specie Foggiano, fino a +38°C sulle aree interne sarde. Da evidenziare, per oggi, anche una ventilazione più sostenuta, questa volta dai quadranti sudorientali sul Canale di Sardegna, meridionali sui bacini tirrenici sardi, sull’alto Tirreno, anche sul medio-alto Adriatico e da Sud Ovest sul Centro Nord Appennino, localmente venti anche forti su queste aree.