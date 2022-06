Previsioni Meteo: tregua dal gran caldo all’orizzonte

MeteoWeb

Dalla consueta nostra analisi quotidiana sulla possibile evoluzione nel medio-lungo termine, estrapoliamo una sostanziale prosecuzione dell’azione anticiclonica nordafricana anche per buona parte della prima settimana di luglio. Da evidenziare, però, più nubi e locali temporali sui settori Alpini e prealpini, localmente verso le medie e alte pianure del Nord e, sul finire della settimana, maggiore instabilità anche verso il Centro Nord Appennino, specie versanti adriatici. Dunque altri 8-10 giorni circa con prevalente clima estivo, caldo e con temperature sopra la media in maniera diffusa sul territorio​, di più sulle isole maggiori e sulle regioni tirreniche centro meridionali.

Ci sono anche conferme, però, dai dati sul più lungo periodo, circa un più sostanziale cambiamento del tempo e della circolazione per il corso della seconda settimana del prossimo mese. Nella sostanza, il promontorio anticiclonico, che da molti giorni e ancora per diversi altri rimarrebbe sul Mediterraneo centrale, andrebbe progressivamente migrando verso l’Ovest Europa e i settori occidentali del nostro bacino, consentendo progressivamente infiltrazioni di aria più fresca dai quadranti nord-occidentali verso il Mediterraneo centrale e anche verso l’Italia. Per la seconda settimana di luglio, quindi, sarebbe atteso un generale calo delle temperature che rientrerebbero dapprima nelle medie stagionali, ma, per qualche fase a seguire a cavallo tra la prima e la seconda decade, addirittura i valori termici potrebbero scendere sotto le medie tipiche del periodo per via di una insistente azione dai quadranti settentrionali. Naturalmente con l’ingresso di aria più fresca ci sarebbero anche maggiori occasioni per rovesci e temporali diffusi, oltre che al Nord, anche sul Centro Nord Appennino, specie versanti adriatici​, e lungo le regioni orientali un po’ tutte. Maggiori dettagli sul possibile cambio di circolazione atteso nel corso della prima parte di luglio nei nostri quotidiani aggiornamenti sul medio-lungo periodo​.