Previsioni Meteo: anticiclone imperante e tanto caldo nel weekend 2-3 luglio

L’evoluzione per il prossimo fine settimana computa un tempo generalmente anticiclonico, soleggiato e stabile su tutto il paese. Dopo la fase più temporalesca di queste ore e anche di alcune prossime soprattutto sulle regioni settentrionali, a causa dell’avvento di un moderato cavo instabile depressionario nord-atlantico, l’alta pressione, mai intimidita al Sud e anche su buona parte del medio Adriatico da queste rapide incursioni Nord-oceaniche, tornerà a invadere anche le regioni settentrionali apportando condizioni di stabilità praticamente ovunque.

Il campo termico, anch’esso in leggero ridimensionamento per un paio di giorni prossimi, tornerà a lievitare in maniera sensibile proprio nel corso del fine settimana quando i valori massimi torneranno a porsi mediamente tra +30 e +35/+36°C sulle pianure, ma con punte ricorrenti fino a +38/+39/+40°C e persino ancora sui +42/+43°C sulle estreme aree meridionali, specie sulla Sicilia. Grazie alla progressiva, ulteriore crescita della pressione un po’ a tutte le quote, anche le nubi saranno pressoché assenti o semmai limitate in forma irregolare ad alcuni rilievi, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Da evidenziare venti un po’ più sostenuti settentrionali sul medio-basso Adriatico, specie in mare, anche sul meglio Tirreno, sui Canali delle isole maggiori e sul Mare di Sicilia.