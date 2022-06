Samantha Cristoforetti: “proteggiamo gli ecosistemi dei nostri oceani”

MeteoWeb

“Gli oceani del nostro pianeta – immensa bellezza e frontiera in gran parte inesplorata, brulicanti di vita, dimora di gran parte della biodiversità della Terra“: è quanto ha scritto su Twitter l’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti, in occasione della Giornata Mondiale, pubblicando una foto mozzafiato dalla Stazione Spaziale Internazionale. “Facciamo tutto il possibile per proteggere e ripristinare gli ecosistemi dei nostri oceani!” ha concluso AstroSamantha, impegnata nella missione Minerva.