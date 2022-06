Siccità: le gazzelle irachene stanno morendo di fame

MeteoWeb

Le gazzelle in una riserva naturale in Iraq stanno morendo di fame, diventando così le ultime vittime in un Paese in cui il cambiamento climatico sta aggravando le difficoltà dopo anni di guerra. In poco più di un mese, la popolazione di gazzelle dalle corna sottili nella riserva di Sawa, nel sud dell’Iraq, è scesa da 148 a 87. La mancanza di fondi e la scarsità di piogge le hanno private ​​del cibo: la siccità ha prosciugato i laghi e portato a un calo dei raccolti.

Il presidente Barham Saleh ha avvertito che la lotta al cambiamento climatico “deve diventare una priorità nazionale per l’Iraq in quanto rappresenta una minaccia esistenziale per il futuro delle nostre generazioni a venire“.

Gli animali, noti anche come gazzelle rhim, sono riconoscibili per le loro corna delicatamente ricurve e il mantello color sabbia. L’Unione internazionale per la conservazione della natura classifica gli animali in pericolo nella sua lista rossa.

Al di fuori delle riserve irachene, si trovano principalmente nei deserti della Libia, dell’Egitto e dell’Algeria, ma è improbabile che se ne contino “più di poche centinaia“, secondo la Lista Rossa.

Turki al-Jayashi, direttore della riserva di Sawa, ha affermato che il numero di gazzelle è crollato di circa il 40% in un solo mese fino alla fine di maggio.

Nella riserva di Sawa, istituita nel 2007 vicino alla città meridionale di Samawah, gli animali sono indifesi nell’affrontare il sole cocente. L’estate non è nemmeno iniziata, ma le temperature hanno già raggiunto i +50°C in alcune parti del Paese.

Gli effetti della siccità sono stati aggravati da drammatici cali del livello di alcuni fiumi a causa delle dighe a monte e sugli affluenti in Turchia e Iran. La desertificazione colpisce il 39% del territorio iracheno, ha avvertito il presidente del Paese. “La scarsità d’acqua influisce negativamente su tutte le nostre regioni. Porterà a una ridotta fertilità delle nostre terre agricole a causa della salinizzazione,” ha affermato Saleh.