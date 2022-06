Maltempo, squall-line tra Piemonte e Lombardia: forti temporali con grandine in atto | FOTO e VIDEO LIVE

MeteoWeb

È iniziato un pomeriggio di forti temporali al Nord, per il quale Estofex ha lanciato la sua allerta. In questo momento, una forte linea temporalesca con un’intensa attività elettrica attraversa il Nord-Ovest dal Ponente Ligure alla Lombardia settentrionale, passando per tutto il Piemonte orientale.

Una maestosa nube a mensola o Shelf Cloud è stata avvistata davanti alla linea temporalesca in arrivo a Castello d’Agogna, nel Pavese. Forti grandinate si sono verificate nel Torinese, in particolare a Caluso, frazione di Carolina (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Segnalati danni a causa del vento a Stroppiana, nel Vercellese, dove sono stati danneggiati alcuni tetti.

I fenomeni sono in estensione nella Lombardia occidentale: in arrivo anche su Milano.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: