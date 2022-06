Super caldo anche oggi: +39°C a Roma e Reggio Calabria (dopo la lupa). Nuovo record a Frosinone. I DATI

MeteoWeb

Altra giornata caldissima oggi al Centro e al Sud Italia. Guidonia ha raggiunto i +40°C mentre a +39°C troviamo Roma, Latina, Foggia e Reggio Calabria che ieri era stata la città più fredda d’Italia grazie al fenomeno della “Lupa”, la nebbia sul mare, e invece oggi ha raggiunto +39,3°C all’Aeroporto (dieci gradi più di ieri) con aria molto più secca. Rilevanti anche i +38°C di Napoli, Caserta e Cosenza, ma a +38°C e precisamente a +38,4°C è arrivata anche Frosinone nella stazione meteo dell’Aeroporto Moscardini che con questo valore ha battuto il suo record storico di caldo assoluto.

Mai a Frosinone c’era stato caldo come oggi, come già accaduto ieri a Roma per la stazione meteo di Roma Urbe che con i suoi +40,7°C ha raggiunto il picco più alto della storia. Le località più calde in assoluto oggi sono comunque in Sicilia: +42°C a Caltagirone, Lentini, Palagonia, Francofonte e Paternò.