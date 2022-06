Allerta Meteo, non solo caldo: scatta l’allarme maltempo per tornado, grandine enorme e alluvioni lampo al Nord

MeteoWeb

L’Italia vive un’altra giornata di grande caldo, con temperature elevatissime già a metà mattinata quando la colonnina di mercurio ha raggiunto +38°C a Guidonia e Ragusa, +37°C a Roma, Siracusa e Latina, +36°C a Napoli, Palermo, Bari, Catania, Lecce, Foggia, Caserta e Brindisi, +35°C a Trieste. Nel pomeriggio i valori termici al suolo raggiungeranno quelli estremi di ieri, quando molte località non solo del Sud ma anche del Centro hanno abbondantemente superato i +40°C registrando numerosi record storici di caldo assoluti.

L’estremo Nord/Ovest, però, oltre ad essere risparmiato dal gran caldo, è interessato dal maltempo con i primi temporali che stanno colpendo il Piemonte dove si registrano locali nubifragi, al punto che oggi sono già caduti 42mm di pioggia a Piedicavallo (Biella), 38mm a Varallo (Vercelli), 22mm a Cossogno (Verbania), 12mm a Bauducchi (frazione di Moncalieri, hinterland di Torino). Il maltempo mantiene le temperature molto più basse, tanto che a Torino abbiamo appena +25°C mentre la vicina Milano è a +30°C. Di seguito la mappa con le temperature massime previste per le ore centrali della giornata odierna: ancora una volta sarà Roma a dominare la scena con valori a cavallo dei +40°C, dopo il record assoluto di ieri con +40,7°C a Roma Urbe.

Ma oltre al gran caldo, nelle prossime ore bisognerà fare molta attenzione al forte maltempo che colpirà il Nord, e in modo particolare il Nord/Ovest. I primi temporali in atto in queste ore in Piemonte, dopo le 14:00 di oggi diventeranno violentissimi non solo in Piemonte, ma anche in Valle d’Aosta, Liguria, Emilia e Lombardia, estendendosi poi nella prossima notte anche al Trentino Alto Adige e alle Dolomiti venete. I fenomeni saranno violentissimi, con tornado e grandinate. Localmente potranno accumularsi al suolo oltre 90mm di pioggia, e le raffiche di vento saranno impetuose, localmente superiori ai 100km/h per effetto dei downburst temporaleschi. Non mancherà la grandine, molto grossa.

Allerta Meteo, il bollettino Estofex

A lanciare l’allarme per il Nord Italia è stato nelle scorse ore anche Estofex (European Storm Forecast Experiment) che ha emesso un “livello 2” di allerta maltempo non solo per il Nord Italia, ma anche per Austria e Slovenia (dove il maltempo arriverà nella prossima notte e domattina presto) per “grandine molto grande, forti raffiche di vento e piogge eccessive“. Secondo gli esperti di Estofex, questa situazione così estrema sarà provocata da “un’onda corta che attraverserà il Golfo del Leone prima di aprirsi in un’onda disorganizzata che colpirà l’Italia nel contesto di una depressione occidentale che si schianta contro una robusta cresta anticiclonica che si estende dal Mediterraneo centrale fino a Capo Nord, con una grande anomalia dell’altezza geopotenziale e un pattern di blocco scandinavo dominante“.

Lo scenario in cui si inserisce questo forte maltempo è dato proprio dal “ponte” tra Anticicloni determinato dall’alta pressione africana sul Mediterraneo centrale unita a quella Scandinava estesa dal Circolo Polare Artico fino all’Europa orientale, mentre un profondo ciclone tra l’Islanda e l’Irlanda si muove verso le isole Britanniche e la Francia incuneando questa veloce perturbazione instabile sull’Italia settentrionale.

Sempre nel bollettino Estofex viene fornito anche il dettaglio dell’allerta per le prossime: “l’onda da sud/ovest spingerà un flusso umido verso l’Appennino settentrionale e le Alpi Marittime. Si prevede un’ampia portanza orografica e sinottica, pertanto l’elevata convezione determinerà come rischio principale fenomeni isolati di grandinate enormi e piogge alluvionali. Attenzione anche alle raffiche di vento gravi e dannose. Nel pomeriggio è possibile un MCS (mesoscale convective system, ndr) sul mar Ligure in estensione all’Appennino e poi all’Italia nord/orientale, seppur non più così intatto mentre si muoverà verso nord/est“. Ma qui subentrerà il caldo anomalo (tra Veneto e Friuli avremo diffusamente +36/+37°C nel primo pomeriggio) a determinare fenomeni molto estremi. Non sono da escludere tornado distruttivi.

Attenzione: queste piogge non avranno alcun impatto positivo sulla siccità e sulla portata idrica del fiume Po e degli altri corsi d’acqua in sofferenza al Nord. Si tratta di fenomeni molto estremi, localizzati e accompagnati spesso e volentieri dalla grandine e da forti raffiche di vento. In questi casi l’acqua si disperde, provoca disastri come frane, allagamenti, ma non riesce a penetrare dolcemente nelle falde come invece accade nel caso delle precipitazioni più dolci e moderate, che sono le uniche benefiche per il sistema idrico e agricolo. In questi casi, invece, si possono generare soltanto velocissime onde di piena che si esauriscono in poche ore e si disperdono rapidamente verso valle.

