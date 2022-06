Meteo, le temperature massime di oggi: +38°C a Saint Marcel e Villasor

MeteoWeb

Sull’Italia continuano a prevalere condizioni prevalenti di alta pressione ma infiltrazioni di aria più fresca hanno consentito lo sviluppo di temporali pomeridiani in alcune aree. Oggi il caldo è stato super al Nord, con punte di +38°C in Valle d’Aosta, ma anche in Sardegna. Va peggio in Spagna e Francia, dove l’ondata di caldo africano sta producendo temperature di +42°C e +39°C rispettivamente.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 16 giugno 2022, in alcune località italiane: