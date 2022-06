Dalla Terra alla Luna e poi su Marte: ESA e NASA pianificano il futuro

MeteoWeb

L’amministratore della NASA Bill Nelson ha partecipato oggi ad un incontro con gli Stati membri dell’ESA, un gesto decisivo per sostenere il forte ruolo dell’Europa in molteplici progetti che rafforzano la partnership duratura tra le due principali agenzie spaziali. “Dalla comprensione del nostro pianeta che cambia all’esplorazione di Marte, apprezzo enormemente la cooperazione che abbiamo con la NASA,” ha dichiarato il direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher. “Contribuendo con hardware e servizi europei chiave a programmi entusiasmanti come Artemis e Mars Sample Return, stiamo costruendo l’autonomia dell’Europa, essendo anche partner affidabile“.

“Stiamo viaggiando più lontano nel cosmo che mai – e sia sulla ISS in orbita terrestre bassa, sulla Luna attraverso le nostre missioni Artemis, su Marte e oltre, la partnership della NASA e dell’ESA nella ricerca e nell’esplorazione ci mostra cosa è possibile quando lavoriamo insieme per sviluppare scienza e tecnologia rivoluzionarie a beneficio dell’umanità. La NASA conta sulla cooperazione con l’ESA per spingere l’esplorazione della Luna attraverso il programma Artemis. Lo European Service Module è il fulcro del veicolo spaziale Orion, che fornisce ai nostri astronauti capacità di manovra nello Spazio, supporto vitale e potenza, che trasporterà in sicurezza i nostri astronauti sulla Luna e di nuovo a casa sulla Terra,” ha affermato Bill Nelson, amministratore della NASA.

“L’Europa svolge un ruolo essenziale nel riportare gli esseri umani sulla Luna. È una sensazione esaltante sapere che i nostri moduli sono impostati non solo per uno, ma per diversi viaggi lunari prima che questo decennio sia finito,” ha aggiunto Josef Aschbacher.

Un europeo sulla Luna?

La fornitura a lungo termine da parte dell’ESA di moduli di servizio per la sonda Orion assicura che il programma Artemis della NASA possa inviare astronauti sulla Luna e oltre. L’ESA fornisce già moduli di servizio come parte del suo contributo per il programma della Stazione Spaziale Internazionale, e ora c’è un accordo in atto per far volare tre astronauti ESA a bordo di Orion verso l’avamposto nello Spazio profondo che i partner internazionali stanno ora costruendo, noto come Gateway. Questa partnership strategica sta ora preparando la strada per il primo astronauta europeo ad atterrare sulla Luna.

“Non vediamo l’ora di avere un astronauta dell’ESA che si unisca a noi sulla superficie della Luna e portare avanti la nostra partnership fondamentale di lunga data,” ha proseguito l’amministratore della NASA Bill Nelson.

Un astronauta europeo potrebbe camminare sula Luna “prima della fine del decennio“: lo ha auspicato il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher al termine del Consiglio dell’ESA. “Spero che possa accadere entro la fine del decennio ma il mio è solo un auspicio, sono consapevole che vi sono molti problemi complicati da affrontare per garantire la massima sicurezza”, ha spiegato Aschbacher. Nelson da parte sua ha confermato la volontà di cooperare con l’ESA nel progetto di esplorazione lunare Artemis, ma non si è sbilanciato sulle tempistiche: “Molto dipende da quanto in fretta riusciremo a tornare sulla Luna. Al momento il primo allunaggio è in programma per il 2025, ma l’esplorazione spaziale è una questione complicata e potrebbero esservi dei ritardi”. “Dopo lo sbarco della prima donna e del prossimo uomo, la composizione degli equipaggi dovrà essere negoziata con l’Esa e con gli altri Paesi membri e gli Stato Uniti. Consideriamo Artemis un programma internazionale, una partnership che prendiamo molto sul serio“, ha concluso.

Un giro sulla superficie della Luna per un europeo potrebbe essere il beneficio di nuovi contributi dell’ESA ad Artemis. I contributi europei potrebbero includere la consegna di merci e infrastrutture sulla Luna da parte dell’European Large Logistic Lander (EL3) che sarà nominato Argonaut, servizi di comunicazione e navigazione attraverso il programma Moonlight, nonché scienza e tecnologia per l’esplorazione della superficie. Questi progetti, tra gli altri, saranno sul tavolo per la discussione al Consiglio dei ministri dell’ESA a Parigi entro la fine dell’anno.

Costruire l’economia lunare

Un passo fondamentale verso questa visione è stato concordato in un accordo innovativo firmato dal Direttore Generale dell’ESA e dall’Amministratore della NASA al Consiglio dell’ESA. La società britannica SSTL sta già costruendo Lunar Pathfinder, il primo satellite commerciale per le telecomunicazioni lunari disponibile per gli utenti di tutto il mondo. L’ESA ha sottoscritto l’adesione l’anno scorso per acquistare servizi da SSTL. In futuro, la NASA e l’ESA uniranno le forze: la NASA porterà Lunar Pathfinder in orbita lunare attraverso l’iniziativa Commercial Lunar Payload Services e l’ESA fornirà alla NASA l’accesso alle telecomunicazioni lunari. Inoltre, in una collaborazione unica ESA-NASA, saranno effettuati test sull’utilizzo di segnali di navigazione satellitare e laser per dimostrare per la prima volta una correzione di posizionamento del navigatore satellitare in orbita lunare. Questi test saranno un passo prezioso verso Moonlight, la cui visione è quella di creare una rete di satelliti di comunicazione e navigazione a supporto dell’esplorazione lunare, proprio come oggi utilizziamo Galileo e GPS sulla Terra.

“Grazie a questo memorandum d’intesa tra le due agenzie spaziali, stiamo potenziando l’esplorazione lunare sostenibile sostenendo al contempo le imprese commerciali europee,” ha dichiarato David Parker, Director of Human and Robotic Exploration dell’ESA.

Il CEO dell’Agenzia Spaziale britannica Paul Bate ha accolto con favore la firma dell’accordo tra la ESA e NASA, che consente alla società britannica SSTL di fornire servizi di relè di comunicazione alle missioni in orbita lunare e sulla superficie della Luna. “Sono lieto di vedere questo nuovo passo nella cooperazione tra ESA, NASA e industria del Regno Unito“, ha dichiarato Bate. “Lo Spazio è un’area di crescita essenziale dell’economia del Regno Unito, ed è emozionante vedere che questo ora si estende anche alla Luna. Se mai avessimo avuto bisogno di conferma che lo Spazio è uno sport di squadra, è proprio questa“.

Orizzonti marziani

A caccia di segni della vita marziana passata, la missione ExoMars 2022 doveva volare sul Pianeta Rosso entro la fine dell’anno, ma il lancio è stato annullato a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. L’ESA e la NASA stanno valutando gli sforzi di collaborazione per implementare la missione del rover ExoMars “Rosalind Franklin“. Il rover è stato progettato e costruito per funzionare come una piattaforma mobile di laboratorio di scienza delle superfici per la perforazione del suolo di Marte e la conduzione di esperimenti scientifici in situ. La NASA ha fornito elementi chiave di uno degli strumenti di ricerca della vita per Rosalind Franklin, MOMA, e utilizza già l’ExoMars Trace Gas Orbiter per trasmettere dati scientifici dai suoi lander e rover.

I team scientifici e ingegneristici dell’ESA stanno lavorando a uno studio industriale accelerato per definire meglio le opzioni disponibili per una via da seguire per implementare la missione del rover ExoMars.

“Nell’approfondire la nostra partnership nell’esplorazione di Marte, che include anche l’innovativa campagna Mars Sample Return, la NASA sta stabilendo il modo migliore per sostenere i nostri amici europei nella missione ExoMars,” ha spiegato l’amministratore della NASA, Bill Nelson. “Nel frattempo, continueremo a lavorare insieme per perfezionare l’architettura di Mars Sample Return,” ha aggiunto Josef Aschbacher. “Nel complesso, vogliamo ottenere il miglior rendimento scientifico dai nostri investimenti collettivi, su entrambe le sponde dell’Atlantico“.

Gli Stati membri dell’ESA discuteranno ulteriormente la via da seguire per Rosalind Franklin nella riunione del Consiglio di luglio.

Uno sguardo verso la Terra

L’ESA e la NASA hanno anche firmato un accordo quadro per una partnership strategica nella scienza dei sistemi terrestri. Le due agenzie prevedono di guidare una risposta globale ai cambiamenti climatici, attraverso il monitoraggio della Terra e del suo ambiente con sforzi combinati nelle osservazioni, nella ricerca e nelle applicazioni delle scienze della Terra, a sostegno delle misure di adattamento e mitigazione. La partnership strategica senza precedenti stabilisce lo standard per la futura collaborazione internazionale e garantisce che i dati dei satelliti per l’osservazione della Terra siano utilizzati al loro meglio, promuovano la scienza e, in definitiva, portino il massimo beneficio all’umanità. I temi includono sistemi di osservazione per garantire osservazioni costanti, collaborazione sulla politica e lo sfruttamento dei dati, nonché scienza aperta.

“Quando si tratta di sfide globali come la crisi climatica, ognuno di noi ha il proprio ruolo da svolgere,” ha concluso Josef Aschbacher, direttore generale dell’ESA, “ma è solo unendo le forze che possiamo ottenere di più“, “l’ESA e la NASA hanno una possibilità storica di rendere ulteriormente lo Spazio parte integrante della soluzione quando si tratta di mitigazione dei cambiamenti climatici“.