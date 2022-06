Prevedere i terremoti è possibile? Gli studi di Antonella Peresan e il Premio ‘Prof. Luigi Tartufari’

MeteoWeb

Un riconoscimento importante, che sugella l’importanza degli studi condotti da Antonella Peresan, sismologa che ha ricevuto oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il prestigioso Premio Internazionale «Prof. Luigi Tartufari» per l’Astronomia, Geodesia, Geofisica. La consegna del premio in questione è avvenuta a Roma, nel corso della cerimonia di chiusura del 418° Anno Accademico (2021-2022) dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Quest’anno il premio in questione è stato assegnato ex aequo, ad Antonella Peresan, Sismologa e Primo Tecnologo dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS e a Gianfranco Brunetti, Primo ricercatore presso l’Istituto di Radioastronomia dell’INAF di Bologna.

Antonella Peresan, sismologa del Centro di Ricerche Sismologiche dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, conduce ricerche a livello internazionale da circa 20 anni. Le ricerche di frontiera svolte da Peresan integrano metodologie previsionali formalmente definite e validate con osservazioni e metodologie avanzate per la modellazione geofisica del campo di deformazione e dello scuotimento sismico del suolo.

In particolare, nel corso degli ultimi anni, la sua attività è stata incentrata sullo studio degli tsunami e del loro potenziale impatto nell’area Adriatica. Peresan ha collaborato allo sviluppo di metodologie innovative per l’analisi della sismicità e alla loro applicazione in Italia e in diverse aree del mondo, dall’India al Nord Africa, dai Balcani alla Cina, dalla Russia all’Iran. Nel Settembre 2021 l’Indian Society of Earthquake Science (ISES) le ha conferito il titolo di Membro Onorario per la sua eccellente attività di ricerca in ambito geofisico e sismologico.

Ecco le motivazioni del Premio: “Per le ricerche di frontiera, che integrano metodologie previsionali formalmente definite e validate, basate sull’analisi delle caratteristiche spazio-temporali della sismicità, con osservazioni e metodologie avanzate per la modellazione geofisica del campo di deformazione e dello scuotimento sismico del suolo. Le ricerche condotte spaziano dall’analisi dell’evoluzione e correlazione spazio-temporale della sismicità allo studio delle proprietà fisiche delle litosfera, sia in termini di dinamica dei sistemi complessi, che mediante modelli lineari a blocchi rigidi, con particolare riguardo per gli aspetti legati alla sperimentazione e verifica delle metodologie applicate”.

“Da oltre vent’anni conduco ricerche sismologiche principalmente finalizzate alla caratterizzazione statistica e fisica delle proprietà spazio-temporali della sismicità, con naturali ed importanti ricadute sulla definizione attendibile della pericolosità sismica. Si tratta di ricerche che integrano i concetti della dinamica dei sistemi complessi, e la loro analisi mediante schemi di pattern-recognition (una specifica applicazione dell’intelligenza artificiale), con la modellazione realistica della propagazione delle onde sismiche. Gli studi condotti hanno avuto come obiettivo principale lo sviluppo e la validazione sperimentale di un sistema per la descrizione affidabile e dipendente dal tempo dello scuotimento sismico del suolo“, ha commentato Antonella Peresan.

