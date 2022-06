Maltempo, tornado in Lombardia e Toscana: volano ombrelloni a Marina di Carrara | VIDEO

MeteoWeb

Un vortice nordatlantico, arrivato sull’Italia, sta provocando maltempo in molte regioni da Nord a Sud, con nubifragi, forte vento, grandine e persino tornado. Ha “aperto le danze” la Puglia, quando mercoledì 8 giugno ha registrato almeno due tornado, forti grandinate e nubifragi: anche oggi, si sono formate diverse trombe marine nell’Adriatico.

Ma non solo. Nella giornata di ieri, giovedì 9 giugno, due tornado si sono formati in Lombardia e Toscana. Nel primo caso, si tratta di un vortice che ha interessato la zona tra Busnago e Trezzo sull’Adda, tra le province di Milano e Monza. La tromba d’aria, seppur spaventosa (vedi video in fondo all’articolo), ha avuto vita breve e non ha provocato danni, essendosi formata in piena campagna.

In Toscana, invece, gli ombrelloni sono volati via quando una tromba marina ha toccato terra, approdando sulla spiaggia di Marina di Carrara.

