Turismo, gli USA riaprono al mondo: non sarà più necessario tampone negativo per entrare negli States

Gli Stati Uniti hanno annunciato che non sarà più richiesto un tampone negativo al Covid-19 ai viaggiatori stranieri in arrivo in aereo. Si tratta di un passo importante nella graduale revoca delle restrizioni contro la pandemia da parte di Washington. L’assistente della portavoce della Casa Bianca, Kevin Munoz, ha confermato la notizia su Twitter, dopo che i media statunitensi avevano anticipato che l’obbligo di tampone per i viaggiatori in arrivo negli aeroporti statunitensi sarebbe stato revocato a partire dalla mezzanotte di domenica 12 giugno, dopo una forte pressione da parte dell’industria del turismo.

“Non ci sono più evidenze e dati scientifici che giustifichino tali restrizioni“, ha detto la fonte, spiegando che i Centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie riesamineranno la decisione tra 90 giorni, sulla base della situazione epidemiologica.