Gas: utility tedesca firma un accordo a lungo termine per l’acquisto di GNL dagli USA

L’utility tedesca EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ha firmato un accordo a lungo termine per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) da un esportatore statunitense, diventando l’ultima azienda europea ad acquistare carburante americano nel tentativo di frenare le importazioni dalla Russia.

Venture Global LNG fornirà a EnBW 1,5 milioni di tonnellate all’anno di GNL a partire dal 2026, secondo una dichiarazione congiunta delle società. L’accordo di vendita e acquisto di 20 anni è il primo accordo vincolante della Germania con uno sviluppatore statunitense da quando il governo ha annunciato piani ambiziosi per iniziare a importare il GNL.

La Germania sta cercando urgentemente di ridurre la dipendenza dal gas russo tra la guerra in Ucraina e le incertezze sulle forniture future. Il Paese, che attualmente non dispone di alcuna infrastruttura per l’importazione di GNL, è destinato a diventare un importante acquirente entro un anno mentre accelera i nuovi terminali.

RWE AG, un’altra utility tedesca, ha firmato un patto non vincolante per l’acquisto di GNL da un progetto statunitense proposto a maggio.