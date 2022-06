Vaiolo delle scimmie: l’UE acquista i vaccini da Bavarian Nordic

MeteoWeb

Hera, l’agenzia per la biosicurezza Ue (Health Preparedness and Response Authority), ha siglato un contratto con la biotech danese Bavarian Nordic per acquistare 109.090 dosi di vaccini di terza generazione contro il vaiolo delle scimmie: lo ha comunicato la Commissione europea, dopo l’annuncio stamani del commissario Stella Kyriakides a Lussemburgo. L’accordo renderà i vaccini disponibili per i Paesi UE, Norvegia e Islanda, pro quota, a partire dagli Stati che ne hanno maggiore necessità.

E’ la prima volta, ha evidenziato la Commissione Europea, che il bilancio UE viene usato, attraverso il programma Eu4Health, per acquistare direttamente vaccini per gli Stati membri.