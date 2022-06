Forte vento dopo il caldo in Francia: raffiche fino a 100km/h in Normandia, un morto e feriti | VIDEO

MeteoWeb

Sono giornate molto impegnative quelle che sta vivendo la Francia del punto di vista meteorologico. Dopo le temperature roventi, con punte fino a +42-43°C, che hanno battuto moltissimi record di caldo, l’arrivo di forti venti al cambio di circolazione ha provocato feriti e persino una vittima in Normandia.

Un kitesurfer è morto a Villers-sur-mer, nel dipartimento di Calvados, dopo essere stato scagliato contro la finestra di un ristorante durante un’improvvisa raffica di vento intorno alle 20:30 di ieri, sabato 18 giugno. Lo sportivo, 31 anni, è morto sul colpo.

Il vento, con improvvise raffiche fino a 100km/h, ha sferzato per 20-25 minuti la “Côte Fleurie” tra Ouistreham e Deauville. Il fenomeno inaspettato si è verificato mentre molte persone erano ancora sulla costa, attirate dal caldo estivo. Sedie e tavoli posti sulle terrazze o nei giardini sono stati improvvisamente spostati o lanciati dal vento che sollevava anche la sabbia, causando preoccupazione tra i presenti (vedi video in fondo all’articolo). Una cinquantina di persone “ferite o scioccate” sono state accolte in una stanza del casinò di Villers-sur-Mer. Cinque feriti sono stati ricoverati in ospedale.

“Sono state effettuate più di sessanta operazioni durante la notte e sono state dispiegate importantissime risorse di soccorso, civili e militari“, ha indicato la prefettura marittima dell’Atlantico a Brest la cui area di competenza si estende dalla baia di Mont Saint-Michel al confine spagnolo. Queste operazioni, con mezzi marittimi e aerei, si sono svolte sull’intera costa, dalle coste della Bretagna alle Charentes, alla Gironda, “compresa la zona spagnola del Golfo di Biscaglia”, ha precisato la stessa fonte.

“I diportisti sono rimasti molto sorpresi dal peggioramento del tempo“. Gli effetti sono stati barche alla deriva, ormeggi rotti o, a volte, persone dichiarate scomparse dai loro parenti, per mancanza di notizie e preoccupate per il cambiamento delle condizioni meteorologiche. “Un numero così alto di interventi è insolito in questa stagione”, è stato sottolineato.

Météo France aveva annunciato questo improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla costa. Intorno alle 20:30, Météo France spiega di aver registrato raffiche di vento intorno ai 90km/h. “È un vento da nord che è venuto a inseguire l’aria calda, cosa piuttosto rara sulla costa”, dicono dall’istituto di analisi meteorologiche. Il fenomeno ha portato ad un forte calo delle temperature. L’evento ha concluso l’episodio di ondata di caldo che ha colpito il dipartimento nei giorni scorsi. “Le temperature non dovrebbero superare i +30°C almeno per i prossimi dieci giorni”, stima Météo France.

Stamattina, venti di forza 8 (tra 60 e 75km/h) soffiavano ancora sulla costa settentrionale e occidentale della Bretagna, ma anche sulla costa occidentale del Cotentin. Le coste della Normandia fino alla Baia della Somme sono state spazzate da venti di forza 7.