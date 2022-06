Dopo la positività di Berrettini, Wimbledon annuncia una stretta sulle norme anti-Covid

MeteoWeb

Wimbledon annuncerà quattro nuove misure per prevenire un focolaio di Covid dopo che due top player, Matteo Berrettini e Marin Cilic, sono stati costretti a ritirarsi dal Grande Slam dopo essere risultati positivi. Wimbledon ha risposto con nuove misure immediate per aiutare a prevenire la diffusione del Covid all’All England Club.

In tutto il terreno ci sarà una maggiore pulizia “nei punti di contatto ad alto traffico, una maggiore ventilazione e la fornitura di più stazioni di disinfettante per le mani“. Ci saranno anche cambiamenti intorno ai campi con le mascherine ora rese disponibili per chiunque le desideri. E sarà inoltre richiesto ai giocatori di indossare mascherine per le consultazioni mediche se si svolgono al chiuso.

Nel frattempo, Novak Djokovic ha attaccato le regole anti-Covid nel Grande Slam degli US Open, definendo la mossa come “politica”. Il tennista serbo ha scherzato sul fatto che sarebbe stato prelevato dalle autorità statunitensi se avesse tentato di giocare agli US Open e avesse attaccato la “logica politica” dietro il divieto. Al serbo è stato revocato il visto in Australia all’inizio di quest’anno perché non è vaccinato contro il Covid.