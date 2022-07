Allerta caldo in Lombardia: già raggiunti i 35°C a Milano

MeteoWeb

Ancora una giornata dalle temperature bollenti in Lombardia. Continua l’alta pressione, che favorisce il trasporto di aria dal Nord Africa, che secondo le previsioni dell’Arpa – l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – nelle prossime ore porterà ad un ulteriore aumento della temperatura. Zero termico ai 4.200 intorno metri e massime tra i 32 ei 37 gradi, con il termometro che a Milano ha già raggiunto i 35 gradi. Possibilità di qualche rovescio e temporali sui rilievi domani, quando è previsto un rinforzo della ventilazione in pianura, per un progressivo calo delle temperature massime si deve però attendere metà settimana. Martedì nuova pausa di stabilità, ma il cambio di regime circolatorio favorisce un progressivo calo delle temperature massime nel corso della settimana entrante.