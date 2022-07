Allerta Meteo Veneto: possibili rovesci e temporali sulle zone montane

MeteoWeb

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo bollettino che indica la permanenza, nella giornata odierna di martedì 5 luglio, di una fase di lieve instabilità, con possibilità di qualche rovescio e temporale sulle zone montane, in possibile estensione a quelle pedemontane e con minor probabilità a parte della pianura nella serata/notte. Non è escluso qualche isolato fenomeno intenso in particolare sulle Dolomiti.

Alla luce dei fenomeni meteorologici previsti, si decreta lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica, con possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide, per il bacino Alto Piave (BL).

Lo stato di criticità è previsto a partire dalle ore 14 di oggi, martedì luglio, fino alle ore 00:00 di mercoledì 6 luglio.