Dalla Superluna all’afelio: cosa ci riserva il cielo del mese di luglio

Al via oggi il 7° mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il secondo dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Dalla Superluna alle congiunzioni, dall’afelio alle costellazioni visibili, ecco quali eventi astronomici ci riserva luglio 2022.

Partendo dal Sole, il 21 passa dalla costellazione dei Gemelli a quella del Cancro. Nel corso del mese la durata del giorno diventa più breve di circa 40 minuti.

Il 4 (09:10 ora italiana) la Terra si trova all’afelio, a una distanza di 152.098.455 km dal Sole.

La Luna è in Primo Quarto il 7, mentre il plenilunio è giorno 13, poi è in Ultimo Quarto il 20 e infine il novilunio è il 28. Il nostro satellite viene a trovarsi nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita il 13 (perigeo, 357.263 km), e poi nel punto opposto il 26 (apogeo, 406.274 km): data la coincidenza tra plenilunio e perigeo, nel consegue che quella del 13 luglio sarà una “Superluna“, apparendo quindi leggermente più grande e luminosa del solito.

Per quanto riguarda l’osservazione dei pianeti, Mercurio è difficile da scorgere, in quanto sorge poco prima del Sole, e a metà mese si trova in congiunzione con la nostra stella. Venere è visibile nel cielo orientale del mattino tra le luci dell’alba. Marte si può ammirare nel cielo orientale nelle ore che precedono l’alba, tra Giove e Venere. Giove sorge prima della mezzanotte, ed è osservabile per tutta la seconda parte della notte: culmina a Sud nel cielo già illuminato dalla luce dell’alba. Saturno si può scorgere sull’orizzonte orientale in tarda serata e poi culmina a Sud nelle ore finali della notte. Urano si può cercare (con telescopio) sull’orizzonte orientale nella seconda parte della notte. Prima dell’alba si trova in direzione Sud/Est. Nettuno sorge in tarda serata ed è osservabile (con telescopio) per buona parte della notte, prima a Sud/Est, con culmine a Sud prima del sorgere dell’alba.

Congiunzioni: Luna-Saturno il 15; Luna-Giove il 18-19; Luna-Marte il 21; Luna-Pleiadi il 23 luglio; Luna-Venere il 26.

Volgendo lo sguardo al cielo in queste notti, quasi allo zenit, potremo subito scorgere 3 stelle brillanti il cosiddetto “Triangolo Estivo”, cioè Vega, Altair e Deneb, nelle costellazioni Lira, Aquila e Cigno.

Spostando lo sguardo in direzione sud, da ovest verso est potremo ammirare il Leone e la Vergine, poi la Bilancia e lo Scorpione. A sudest scorgiamo il Sagittario. A nord brillano l’Orsa Maggiore e l’Orsa Minore, Cassiopea e Cefeo.