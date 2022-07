Carburanti, prezzi in picchiata

Prezzi alla pompa di benzina e gasolio in picchiata, sulla scia del nuovo tonfo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Benzina self service a 1,96 euro/litro i media nazionale, gasolio a 1,92. Brent a 105 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP. Per Q8 si registra un calo di un cent/litro sulla verde e di 2 sul diesel. Per Tamoil -2 e -2.