Carenza di latte in polvere negli USA: riapre la fabbrica che aveva innescato la crisi

Ripresa la produzione di latte in polvere nella fabbrica Nutrition Abbott in Michigan, la cui chiusura per contaminazione lo scorso febbraio aveva innescato carenza di prodotto negli Stati Uniti e costretto l’amministrazione Biden a varare misure d’emergenza come le importazioni dall’estero. L’azienda ha reso noto che lo stabilimento è tornato operativo il 1° luglio, dopo avere tentato in precedenza una riapertura il mese scorso, impedita da maltempo e inondazioni.