Cina nella morsa del caldo e delle alluvioni: vittime e dispersi

Alluvioni e temperature fino a +42°C hanno causato diversi morti in Cina: sono state confermate vittime, ma non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale. Temperature record sono state registrate nella provincia di Zhejiang, appena ad est di Shanghai, dove mercoledì sono stati superati i +42°C. Anche le province di Jiangsu e Fujian sono state colpite da un'ondata di calore. In Henan, Sichuan e Heilongjiang, nell'entroterra, sono stati molti i ricoverati in ospedale per colpo di calore, con un numero di morti non ancora definito.