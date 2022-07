Covid, oggi 72 morti e 107.786 nuovi casi. Sale a 1 milione e 150 mila il numero di positivi in isolamento

MeteoWeb

La protezione civile ha comunicato i dati epidemiologici di oggi sull’andamento della pandemia di Coronavirus in Italia: abbiamo avuto 72 morti, 51.183 guariti e 107.786 nuovi casi su 380.035 tamponi. E’ risultato positivo il 28,36% dei tamponi effettuati, in forte aumento rispetto ai giorni scorsi. Mai dall’inizio della pandemia, in piena estate, né nel 2020 né nel 2021 senza vaccini e senza restrizioni, il numero dei contagi (e neanche di morti e ricoveri) era stato così elevato come in questi giorni di inizio luglio 2022.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

19.948.788 casi totali

168.770 morti

17.733.984 guariti

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 1.146.034, così suddivise:

8.220 ricoverati in ospedale ( 0,72% )

( ) 325 ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,03% )

( ) 1.137.489 in isolamento domiciliare ( 99,25% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: