Covid, Burioni: “stiamo trascurando le scuole. In autunno potremmo pagarne il prezzo”

“Si stanno spendendo decine di miliardi per finanziare la ristrutturazione delle case private e si trascura il miglioramento dell’aerazione delle aule scolastiche. Non va bene e in autunno potremmo pagare il prezzo di questo errore“. E’ questo il monito lanciato dal virologo Roberto Burioni, docente di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Milano. Burioni ha lanciato il suo anatema attraverso un tweet che rimanda al suo intervento sul tema pubblicato da ‘la Repubblica’.