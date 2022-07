Covid: la guarigione dà immunità “molto forte per oltre 14 mesi”

MeteoWeb

Il futuro della pandemia di SARS-CoV-2 dipende dall’evoluzione del virus e dalla durata della protezione immunitaria dell’infezione naturale contro la reinfezione: “Abbiamo studiato la durata della protezione offerta dall’infezione naturale, l’effetto dell’evasione immunitaria virale sulla durata della protezione e la protezione contro una grave reinfezione, in Qatar, tra il 28 febbraio 2020 e il 5 giugno 2022,” hanno spiegato i ricercatori in uno studio intitolato “Duration of immune protection of SARS-CoV-2 natural infection against reinfection in Qatar” pubblicato in preprint lo scorso 7 luglio. “Tre studi sono stati condotti per confrontare l’incidenza dell’infezione da SARS-CoV-2 e la gravità di COVID-19 tra le persone non vaccinate con un’infezione primaria documentata da SARS-CoV-2, con l’incidenza tra quelle mai contagiate e non vaccinate. Le associazioni sono state stimate utilizzando i modelli di regressione a rischio proporzionale di Cox“.

L’indagine ha concluso che l’efficacia dell’infezione primaria pre-Omicron contro la reinfezione pre-Omicron è stata dell’85,5%. L’efficacia ha raggiunto il picco del 90,5% nel 7° mese dopo l’infezione primaria, ma è scesa a circa il 70% entro il 16° mese. “L’estrapolazione di questa tendenza calante utilizzando una curva di Gompertz ha suggerito un’efficacia del 50% al 22° mese e <10% al 32° mese“, spiegano i ricercatori. “L’efficacia dell’infezione primaria pre-Omicron contro la reinfezione di Omicron è stata del 38,1% ed è diminuita nel tempo dall’infezione primaria. Una curva di Gompertz ha suggerito un’efficacia <10% entro il 15° mese. L’efficacia dell’infezione primaria contro la reinfezione da COVID-19 grave, critica o fatale è stata del 97,3%, indipendentemente dalla variante dell’infezione primaria o della reinfezione e senza evidenza di diminuzione. Risultati simili sono stati riscontrati nelle analisi dei sottogruppi per quelli di età ≥50 anni“.

“La protezione dell’infezione naturale contro la reinfezione si attenua e può diminuire nel giro di pochi anni. L’evasione immunitaria virale accelera questo declino. La protezione contro la reinfezione grave rimane molto forte, senza evidenza di un declino, indipendentemente dalla variante, per oltre 14 mesi dopo l’infezione primaria,” hanno concluso i ricercatori.