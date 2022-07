Covid, oggi altri 94 morti e 107.240 nuovi casi positivi: mai così male in estate, né nel 2020 né nel 2021. Il bollettino

MeteoWeb

La protezione civile ha comunicato i dati epidemiologici di oggi sull’andamento della pandemia di Coronavirus in Italia: abbiamo avuto 94 morti, 55.629 guariti e 107.240 nuovi casi su 378.250 tamponi. E’ risultato positivo il 28,35% dei tamponi effettuati, in forte aumento rispetto ai giorni scorsi. L’Italia sta vivendo l’estate peggiore in assoluto dall’inizio della pandemia, nonostante siamo passati due anni e mezzo dall’inizio di questo incubo che secondo tutti gli esperti sarebbe “durato al massimo due anni” e nonostante le vaccinazioni di massa plurime non soltanto con il primo ciclo, ma persino con i richiami. Inoltre l’Italia continua ad avere gli indicatori epidemiologici tra i peggiori al mondo per quanto riguarda il tasso di mortalità.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

19.157.174 casi totali

168.864 morti

17.789.613 guariti

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 1.198.697, così suddivise:

8.552 ricoverati in ospedale ( 0,71% )

( ) 343 ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,03% )

( ) 1.189.802 in isolamento domiciliare ( 99,26% )

Doveroso ricordare che l’età media e il numero di comorbidità dei morti e dei ricoverati restano elevatissimi (oltre 80 anni e 4 gravi patologie pregresse), com’è sempre stato tuttavia dall’inizio della pandemia.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: