Energia, ENI: Gazprom riduce di un terzo le forniture all’Italia

La Russia riduce di un terzo le forniture di gas all’Italia rispetto alla media degli ultimi giorni: è quanto ha spiegato ENI in una nota. “Gazprom ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a ENI volumi di Gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno. ENI fornirà ulteriori informazioni in caso di nuove e significative variazioni dei flussi,” ha evidenziato la compagnia italiana.

Oggi, intanto, prende il via l’annunciata manutenzione sul gasdotto Nord Stream 1, che dovrebbe durare dieci giorni.