Giappone, è il giorno del Tanbata: la Festa delle stelle che celebra la leggenda di Orihime e Hikoboshi

Oggi in Giappone si celebra il Tanbata (in giapponese 七夕), detta anche Festa delle stelle o Festa delle stelle innamorate, una tradizionale festività giapponese derivata dall’equivalente festival cinese di Qīxī. Il Tanbata celebra la storia senza tempo di due amanti sfortunati, Orihime e Hikoboshi, che secondo la leggenda possono riunirsi nella via Lattea soltanto in questo giorno una volta l’anno. Orihime e Hikoboshi nella cultura astronomica giapponese rappresentano le stelle Vega e Altair.

La leggenda narra di una principessa celeste, Orihime appunto, che tesse splendidi abiti per il suo formidabile padre, il Re del Cielo. Un giorno Orihime incontra un mandriano di nome Hikoboshi e i due si innamorano. Da quel momento, però, Orihime trascorre più tempo con la sua dolce metà e smette di tessere per suo padre. Questo sconvolge il Re dei Cieli, che vede la relazione come una distrazione per la figlia e, ignorando i desideri della stessa, bandisce Hikoboshi dall’altra parte della galassia. Una volta all’anno durante Tanabata uno stormo di gazze vola attraverso l’universo: gli uccelli iridescenti formano un ponte affinché Hikoboshi e Orihime possano ritrovarsi attraversandolo ma le cattive condizioni meteorologiche possono impedire alle gazze di raggiungere la fine della galassia. Ecco perché le persone in tutto il Giappone desiderano cieli sereni ogni Tanabata, in modo che gli sfortunati amanti non debbano aspettare un altro anno per incontrarsi.

In Giappone nel giorno del Tanbata è consuetudine che le persone scrivano i loro desideri rivolti alle stelle protagoniste della festa su una striscia di carta colorata (tanzaku) che simboleggiano i fili di seta intrecciati da Orihime. Queste strisce di carta vengono legate ai rami di bambù. In particolare sono attratti da questa usanza i più giovani, che sono soliti chiedere fortuna nell’amore e, nei tempi più recenti, nello studio.

Oggi anche Google celebra il Tanbata 2022 con un bellissimo Doodle in cui si vedono le persone celebrano la festa godendosi le bellissime ghirlande a cascata che pendono in tutto il Giappone. Google augura “Buona Tanabata a tutti coloro che festeggiano! Possano i tuoi desideri più profondi diventare realtà quest’anno“.