Inferno di grandine in Lombardia: pezzi di ghiaccio fino a 9cm distruggono tutto nel Mantovano | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ancora grandine grossa al Nord. Dopo quella che ha colpito diverse province del Veneto, seminando tanti danni, stessa sorte è toccata al Mantovano. In particolare, nella località di Ostiglia, la grandine ha raggiunto un diametro di 8-9cm, distruggendo tutto quello che ha incontrato (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Si tratta della grandine più grossa registrata in questo 2022 in Italia.

Pezzi di ghiaccio di questo tipo hanno provocato una distruzione totale: vetri delle auto, tegole, oggetti esterni, tutto ridotto in frantumi. Impressionanti le immagini dei video seguenti, in cui si possono vedere le “bombe di ghiaccio” scendere dal cielo a Revere, sempre nel Mantovano.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: