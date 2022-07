Maltempo Veneto: grandine grossa tra Vicentino, Padovano e Veronese, tanti danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno interessando ampie zone dell’Italia orientale dal pomeriggio di oggi, con intense grandinate che hanno già colpito parti di Molise, Lazio e Puglia, qui anche con raffiche di vento fino a 81km/h. I fenomeni non hanno risparmiato neanche il Veneto.

Particolarmente colpita la zona tra Padovano e Vicentino, dove la grandine ha raggiunto grosse dimensioni (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Tra le località più colpite dalla grandine grossa ci sono Marostica, Nove e Cusinati, nel Vicentino, ma anche Anguillara Veneta, Villafranca Padovana e Grantorto, nel Padovano.

Il maltempo ha investito anche l’est Veronese, con nubifragi e grandine che ha provocato danni diffusi. Chicchi di grosse dimensioni hanno colpito località come San Giovanni Ilarione, Vestenanova, Ronco all’Adige, Zevio. I risultati sono vetri delle auto in frantumi e coltivazioni in ginocchio. Il fiume di acqua e ghiaccio che si è formato nelle strade sarebbe anche all’origine di un incidente avvenuto presso un distributore della zona, dove alcune auto si era fermate per cercare riparo dalla grandine grossa. Uno dei veicoli avrebbe perso aderenza, finendo contro gli altri: ferita una persona.

Sul fronte piogge, segnaliamo 35mm a Bassano del Grappa, dove le raffiche di vento hanno raggiunto i 68km/h, 28mm a Mussolente, 25mm a Semonzo, 23mm a Solagna.

