Forti temporali in atto: disastrosa grandinata imbianca Longano, chicchi grossi nel Viterbese | FOTO e VIDEO

Sono in atto temporali sparsi sull’Italia orientale, dal Veneto alla Puglia, figli del peggioramento che sta prendendo piede sul Paese e che continuerà a produrre forti temporali anche nella giornata di domani.

Al momento, i fenomeni più intensi si sono verificati in Molise. A Longano, in provincia di Isernia, si è abbattuta una violenta grandinata che ha ricoperto tutto di bianco (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Notevoli gli accumuli per le strade mentre si segnalano danni alle coltivazioni. Caduti finora 44mm di pioggia a Castel San Vincenzo, 43mm a Fragnete, 36mm a Fornelli, tutte in provincia di Isernia.

Una intensa grandinata si è verificata anche a Vasanello, nel Viterbese. Deciso crollo termico a Orte (Viterbo) dove la temperatura è passata da +34,6°C alle 14:45 a +18,7°C alle 16 grazie all’arrivo di un temporale che ha scaricato 14mm di pioggia. Segnaliamo 35mm di pioggia caduti a Gradoli, sul Lago di Bolsena.

Un temporale con grandine ha colpito anche L’Aquila: 12mm caduti finora nella frazione di Coppito.

Attenzione anche alle prossime ore. Il maltempo continuerà ad insistere sull’Italia: è alto il rischio di nubifragi, grandine e tornado.

Per domani, la Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione in due regioni.

