Incendi Francia: 150 ettari distrutti tra Herault e Aude

Dopo l'emergenza, ora in Francia è tempo di contare i danni provocati dall'incendio (oramai domato) divampato nell'Hérault e nell'Aude, dove sono andati distrutti almeno 150 ettari di terreno. Circa 80 vigili del fuoco rimangono mobilitati "per trattare i punti caldi" e stabilire l'esatta superficie ridotta in cenere. La pioggia di ieri sera ha consentito "un miglioramento della situazione". Oggi il rischio di incendio è "alto" in cinque massicci dell'Hérault compreso il Minervois, ha reso noto la prefettura.