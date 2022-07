Incendi in Friuli Venezia Giulia: preoccupazione per il rogo a Taipana

Continua ad avanzare l'incendio sul Carso , a San Michele frazione di Savogna d'Isonzo e Devetachi (Gorizia), ma non in modo significativo: lo ha reso noto il vice governatore della Regione Friuli Venezia Giulia con deleghe alla Protezione civile e alla Salute Riccardo Riccardi , precisando che invece a destare preoccupazione è l'incendio divampato in un'altra zona, una settantina di km più a Nord, sempre a ridosso del confine con la Slovenia, nel Comune di Taipana (Udine): si teme che le fiamme possano espandersi ancora, alimentate dal vento.

Ieri sono state evacuate (o sono in preallerta per l'evacuazione) l'intera frazione di San Michele, oltre a famiglie di altre frazioni come Devetachi, San Michele del Carso, Visentini, Gabria e Marcottini, per l'avvicinarsi delle fiamme alle abitazioni.