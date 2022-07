Incendi Sicilia: circoscritto il devastante rogo di Piazza Armerina, Canadair in azione | FOTO

MeteoWeb

E’ stato necessario l’intervento di tre Canadair e di un elicottero, ancora impegnati nell’attività di bonifica dell’incendio, per circoscrivere il rogo divampato ieri mattina a Piazza Armerina (Enna), che ha devastato una zona boschiva. Gravi i danni subiti dal bosco di Santa Caterina. Le attività di bonifica sono portate avanti dalla forestale che sta passando a setaccio le zona colpite cercando di fare una stima dei danni di un incendio che per alcune ore ha avuto un fronte di oltre un chilometro e che ha l’ambito anche l’ospedale Chiello. Si cerca di capire come si siano originati i roghi anche se le immagini satellitari rivelano una serie di focolai partiti alla stessa ora. C’è tanta rabbia nella città che ospita la Villa Romana del Casale con i suoi mosaici, circondati da ettari di boschi bellissimi che ogni anno bruciano inesorabilmente.