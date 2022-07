Incendi: spente le fiamme del maxi-rogo sull’Appennino bolognese

MeteoWeb

I Vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il maxi-incendio che è divampato a Vergato, sull’Appennino Bolognese, coinvolgendo circa 50 ettari di vegetazione. Lo rende noto la Prefettura di Bologna. Il prefetto Visconti, accompagnato dal senatore Pier Ferdinando Casini, hanno incontrato sindaco e vicesindaco del piccolo comune “per testimoniare solidarieta’ e vicinanza all’amministrazione comunale e alla cittadinanza“. Le fiamme erano divampate in località Carbona: per le operazioni sono state coinvolte numerose squadre di Vigili del Fuoco, tre canadair e l’elicottero Drago 147 del reparto volo dei vigili bolognesi. Le autorità stanno decidendo quando far rientrare nelle abitazioni i 29 evacuati a causa della presenza di fumi nell’ area non ancora completamente bonificata.